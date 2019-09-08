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Гризманн нашел странное объяснение своего промаха с пенальти в матче против сборной Албании – во всем виновата жена

16:13 43 Читати українською
Гризманн нашел странное объяснение своего промаха с пенальти в матче против сборной Албании – во всем виновата жена
Антуан Гризманн / Getty Images

Лидер атак сборной Франции оценил свое выступление в матче отбора Евро-2020 против албанцев.

8’ Кингсли Коман
27’ Оливье Жиру
68’ Кингсли Коман
85’ Жонатан Иконе
 
Соколь Чикаллеши 90’
8’ Кингсли Коман
27’ Оливье Жиру
68’ Кингсли Коман
85’ Жонатан Иконе
90’ Соколь Чикаллеши

"Я не знаю, что произошло. Не знаю. Как я уже говорил ранее, возможно, это потому, что моя жена не смотрела матч!

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Мы не можем забивать в каждом моменте. Жаль, придется поработать над этим. Наша сборная на правильном пути, мы – команда и показали хороший командный футбол. Мы можем только сожалеть о пропущенном голе в концовке", – приводит слова Гризманна Goal.

Франция – Албания – 4:1 – видео голов и обзор матча

Напомним, форвард Барселоны не реализовал пенальти на 37-й минуте матча против Албании. Правда, это не помешало французам одержать уверенную победу со счетом 4:1.

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Евро-2020 Антуан Гризманн Антуан Гризманн Франция Франция Франция - Албания
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