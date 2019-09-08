Гризманн нашел странное объяснение своего промаха с пенальти в матче против сборной Албании – во всем виновата жена

Лидер атак сборной Франции оценил свое выступление в матче отбора Евро-2020 против албанцев.

"Я не знаю, что произошло. Не знаю. Как я уже говорил ранее, возможно, это потому, что моя жена не смотрела матч!

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Мы не можем забивать в каждом моменте. Жаль, придется поработать над этим. Наша сборная на правильном пути, мы – команда и показали хороший командный футбол. Мы можем только сожалеть о пропущенном голе в концовке", – приводит слова Гризманна Goal.

Франция – Албания – 4:1 – видео голов и обзор матча

Напомним, форвард Барселоны не реализовал пенальти на 37-й минуте матча против Албании. Правда, это не помешало французам одержать уверенную победу со счетом 4:1.