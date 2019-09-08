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Франция – Албания – 4:1 – видео голов и обзор матча

08:00 11 Читати українською
Франция – Албания – 4:1 – видео голов и обзор матча
Франция – Албания – 4:1 – видео голов и обзор матча / соцсети

Сборная Франции разгромила Албанию в рамках квалификации к Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Франция – Албания.

8’ Кингсли Коман
27’ Оливье Жиру
68’ Кингсли Коман
85’ Жонатан Иконе
 
Соколь Чикаллеши 90’
8’ Кингсли Коман
27’ Оливье Жиру
68’ Кингсли Коман
85’ Жонатан Иконе
90’ Соколь Чикаллеши

Сборная Франции не ощутила проблем в матче против Албании. Уже на 8-ой минуте Коман открыл счет в матче, а Жиру до перерыва удвоил преимущество французов. До перерыва счет мог стать разгромным, но Гризманн не сумел реализовать пенальти.

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Во втором тайме Коман оформил дубль, а дебютант Иконе в первом же матче отметился забитым голом. Албанцы же смогли забить гол престижа – Чикаллеши реализовал пенальти.

Таким образом, Франция набрала 12 очков и команда Дидье Дешама сравнялась по очкам с Исландией и Турцией. Албания с шестью пунктами остается четвертой.

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Евро-2020 Албания Албания Франция Франция Видеоновости Жонатан Иконе Жонатан Иконе Франция - Албания Антуан Гризманн Антуан Гризманн Оливье Жиру Оливье Жиру Кингсли Коман Кингсли Коман
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