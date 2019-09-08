Франция – Албания – 4:1 – видео голов и обзор матча

Сборная Франции разгромила Албанию в рамках квалификации к Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Франция – Албания.

Сборная Франции не ощутила проблем в матче против Албании. Уже на 8-ой минуте Коман открыл счет в матче, а Жиру до перерыва удвоил преимущество французов. До перерыва счет мог стать разгромным, но Гризманн не сумел реализовать пенальти.

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Во втором тайме Коман оформил дубль, а дебютант Иконе в первом же матче отметился забитым голом. Албанцы же смогли забить гол престижа – Чикаллеши реализовал пенальти.

Таким образом, Франция набрала 12 очков и команда Дидье Дешама сравнялась по очкам с Исландией и Турцией. Албания с шестью пунктами остается четвертой.

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