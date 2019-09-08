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Грізманн знайшов дивне пояснення свого промаху з пенальті у матчі проти збірної Албанії – у всьому винна дружина

16:13 229 Читать на русском
Грізманн знайшов дивне пояснення свого промаху з пенальті у матчі проти збірної Албанії – у всьому винна дружина
Антуан Грізманн / Getty Images

Лідер атак збірної Франції оцінив свій виступ у матчі відбору Євро-2020 проти албанців.

8’ Кінгслі Коман
27’ Олів'є Жиру
68’ Кінгслі Коман
85’ Жонатан Іконе
 
Соколь Чікаллеші 90’
8’ Кінгслі Коман
27’ Олів'є Жиру
68’ Кінгслі Коман
85’ Жонатан Іконе
90’ Соколь Чікаллеші

"Я не знаю, що сталося. Не знаю. Як я вже говорив раніше, можливо, це тому, що моя дружина не дивилася матч!

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Ми не можемо забивати у кожному моменті. Шкода, доведеться попрацювати над цим. Наша збірна на правильному шляху, ми – команда і показали хороший командний футбол. Ми можемо лише жалкувати про пропущений гол в кінцівці", – наводить слова Грізманна Goal.

Франція – Албанія – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, форвард Барселони не реалізував пенальті на 37-й хвилині матчу проти Албанії. Щоправда, це не завадило французам здобути впевнену перемогу з рахунком 4:1.

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Теги
Євро-2020 Антуан Грізманн Антуан Грізманн Франція Франція Франція - Албанія
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