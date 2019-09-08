Грізманн знайшов дивне пояснення свого промаху з пенальті у матчі проти збірної Албанії – у всьому винна дружина

Лідер атак збірної Франції оцінив свій виступ у матчі відбору Євро-2020 проти албанців.

"Я не знаю, що сталося. Не знаю. Як я вже говорив раніше, можливо, це тому, що моя дружина не дивилася матч!

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Ми не можемо забивати у кожному моменті. Шкода, доведеться попрацювати над цим. Наша збірна на правильному шляху, ми – команда і показали хороший командний футбол. Ми можемо лише жалкувати про пропущений гол в кінцівці", – наводить слова Грізманна Goal.

Франція – Албанія – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, форвард Барселони не реалізував пенальті на 37-й хвилині матчу проти Албанії. Щоправда, це не завадило французам здобути впевнену перемогу з рахунком 4:1.