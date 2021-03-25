"Возможно, нам не хватило больше игроков атаки, которые хорошо играют один в один.

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Мы изучим, как играть против такой системы, и выиграем следующий матч. Всегда стараюсь делать все возможное для команды. Хотели победить, но не сумели провести хороший матч. Нужно проанализировать свои действия перед следующей игрой", – цитирует Гризманн издание France Football.

Напомним, действующие чемпионы мира вышли вперед еще до середины первого тайма – Гризманн фантастическим ударом открыл счет в матче. Антуан сделал это из положения вне игры и арбитру в перерыве даже пришлось извиняться за свою ошибку перед Андреем Шевченко. После отдыха "трехцветные" забили еще раз, но уже в свои ворота. Как следствие, боевая ничья 1:1.

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