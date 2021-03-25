"Можливо, нам не вистачило більше гравців атаки, які добре грають один в один.

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Ми вивчимо, як грати проти такої системи, і виграємо наступний матч. Завжди намагаюся робити все можливе для команди. Хотіли перемогти, але не зуміли провести хороший матч. Потрібно проаналізувати свої дії перед наступною грою", – цитує Грізманна видання France Football.

Нагадаємо, чинні чемпіони світу вийшли вперед ще до середини першого тайму – Грізманн фантастичним ударом відкрив рахунок у матчі. Антуан зробив це з положення поза грою і арбітру у перерві навіть довелось вибачатися за свою помилку перед Андрієм Шевченком. Після відпочинку "триколірні" забили ще раз, але вже у власні ворота. Як наслідок, бойова нічия 1:1.

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