Лайнсмен поединка между Францией и Украиной (1:1) признал свою ошибку.

Антуан Гризманн забил красавец-гол в ворота Бущана, но повтор показал, что, вероятно, мяч был забит после офсайда, который арбитр не заметил.

Франция – Украина – 1:1 – видео голов и обзор матча

В эфире ТК Футбол журналист телеканала сообщил, что в перерыве матча лайнсмен попросил прощения у наставника "сине-желтых" Андрея Шевченко за свою ошибку.

Напомним, уже 28 марта на украинцев ожидает второй матч квалификации ЧМ-2022 против Финляндии.

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