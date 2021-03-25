Франция – Украина: арбитр матча попросил прощения у Шевченко за гол Гризманна
01:20 - Читати українською
Лайнсмен поединка между Францией и Украиной (1:1) признал свою ошибку.
Антуан Гризманн забил красавец-гол в ворота Бущана, но повтор показал, что, вероятно, мяч был забит после офсайда, который арбитр не заметил.
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В эфире ТК Футбол журналист телеканала сообщил, что в перерыве матча лайнсмен попросил прощения у наставника "сине-желтых" Андрея Шевченко за свою ошибку.
Напомним, уже 28 марта на украинцев ожидает второй матч квалификации ЧМ-2022 против Финляндии.
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