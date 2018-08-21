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Гризманн: Атлетико хочет победить в каждом матче этого сезона

20:19 18 Читати українською
Гризманн: Атлетико хочет победить в каждом матче этого сезона
Антуан Гризманн / Фото: соцсети

Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн рассказал о планах команды на сезон.

"Мы хотим стать лучше по сравнению с прошлым сезоном, посмотрим, как далеко мы зайдем.

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Хотим выиграть все матчи. В конце сезона посмотрим, что из этого получится", – цитирует Гризманна Marca.

Напомним, Атлетико в напряженном матче за Суперкубок УЕФА обыграл мадридский Реал.

В первом туре чемпионата "матрасники" упустили победу над Валенсией, матч закончился со счетом 1:1.

Испания1 турМесталья (Валенсия)

Валенсия - Атлетико: Понедельник 20 августа 2018

Валенсия
Матч окончен
1 : 1
Атлетико
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Теги
Испания Антуан Гризманн Антуан Гризманн Атлетико Атлетико Валенсия - Атлетико
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