Гризманн: Атлетико хочет победить в каждом матче этого сезона

Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн рассказал о планах команды на сезон.

"Мы хотим стать лучше по сравнению с прошлым сезоном, посмотрим, как далеко мы зайдем.

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Хотим выиграть все матчи. В конце сезона посмотрим, что из этого получится", – цитирует Гризманна Marca.

Напомним, Атлетико в напряженном матче за Суперкубок УЕФА обыграл мадридский Реал.

В первом туре чемпионата "матрасники" упустили победу над Валенсией, матч закончился со счетом 1:1.