Грізманн: Атлетіко хоче перемогти у кожному матчі цього сезону

Нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн розповів про плани команди на сезон.

"Ми хочемо стати кращими в порівнянні з минулим сезоном, подивимося, як далеко ми зайдемо.

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Хочемо виграти всі матчі. В кінці сезону подивимося, що з цього вийде", – цитує Грізманна Marca.

Нагадаємо, Атлетіко в напруженому матчі за Суперкубок УЄФА обіграв мадридський Реал.

У першому турі чемпіонату "матрацники" втратили перемогу над Валенсією, матч закінчився з рахунком 1:1.