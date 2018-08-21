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Грізманн: Атлетіко хоче перемогти у кожному матчі цього сезону

20:19 59 Читать на русском
Грізманн: Атлетіко хоче перемогти у кожному матчі цього сезону
Антуан Грізманн / Фото: соцмережі

Нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн розповів про плани команди на сезон.

"Ми хочемо стати кращими в порівнянні з минулим сезоном, подивимося, як далеко ми зайдемо.

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Хочемо виграти всі матчі. В кінці сезону подивимося, що з цього вийде", – цитує Грізманна Marca.

Нагадаємо, Атлетіко в напруженому матчі за Суперкубок УЄФА обіграв мадридський Реал.

У першому турі чемпіонату "матрацники" втратили перемогу над Валенсією, матч закінчився з рахунком 1:1.

Іспанія1 турМесталья (Валенсія)

Валенсія - Атлетіко: Понеділок 20 серпня 2018

Валенсія
Матч завершено
1 : 1
Атлетіко
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Теги
Іспанія Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко Валенсія - Атлетіко
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