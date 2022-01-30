Гринвуд арестован по подозрению в насилии – Манчестер Юнайтед отстранил форварда от команды
19:25 - Читати українською
Нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд в ближайшее время будет думать совсем не о футболе.
Таланта "красных дьяволов" арестовали по подозрению в насилии и нападении на человека, сообщает журналист Пирс Морган.
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Параллельно Манчестер Юнайтед сделал заявление об отстранении Гринвуда от тренировок и матчей. Клуб не планирует давать дальнейшие комментарии, пока не будут обнародованы выводы официального следствия.
Напомним, ранее девушка Гринвуда распространила кадры с синяками и побоями, которые ей якобы нанес 20-летний нападающий манкунианцев.
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