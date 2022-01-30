Нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд в ближайшее время будет думать совсем не о футболе.

Таланта "красных дьяволов" арестовали по подозрению в насилии и нападении на человека, сообщает журналист Пирс Морган.

Девушка Гринвуда обвинила форварда Манчестер Юнайтед в жестоком избиении до крови – жуткое видео

Параллельно Манчестер Юнайтед сделал заявление об отстранении Гринвуда от тренировок и матчей. Клуб не планирует давать дальнейшие комментарии, пока не будут обнародованы выводы официального следствия.

Напомним, ранее девушка Гринвуда распространила кадры с синяками и побоями, которые ей якобы нанес 20-летний нападающий манкунианцев.

Топ-11 друзей Месси по тюрьме: контрабандист, насильник и охотник на проституток