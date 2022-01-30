Нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд найближчим часом буде думати зовсім не про футбол.

Таланта "червоних дияволів" заарештували за підозрою у насильстві і нападі на людину, повідомляє журналіст Пірс Морган.

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Паралельно Манчестер Юнайтед зробив заяву про відсторонення Грінвуда від тренувань та матчів. Клуб не даватиме подальших коментарів, допоки не будуть оприлюднені висновки офіційного слідства.

Нагадаємо, раніше дівчина Грінвуда поширила кадри із синцями та побоями, яких їй нібито завдав 20-річний нападник манкуніанців.

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