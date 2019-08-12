Гримм прокомментировал поступок Шахтера и Мариуполя, которые сыграли матчи 3-го тура УПЛ в несоответствующей форме

Глава УПЛ Томас Гримм прокомментировал инцидент в 3-м туре Премьер-лиги, а именно выход Шахтера и Мариуполя в форме с шевронами, отличающиеся от остальных команд.

Напомним, недавно УПЛ объявила имя нового титульного спонсора и сменила логотип турнира. Теперь все команды Премьер-лиги обязаны выходить на поле в форме с новым логотипом.

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Впрочем, Шахтер и Мариуполь вышли на свои матчи со старыми логотипами. На сегодняшней встрече с журналистами Гримма попросили прокомментировать ситуацию.

"Принципиально ли эта ситуация отличается от ситуации с единым пулом? Не вижу особой разницы. Большинство клубов приняли предложение Favbet как нового партнера. Им придется носить такие шевроны.

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По Шахтеру. В течение всего сезона, начиная со следующего тура, "горняки" будут носить специальные шевроны чемпионата, которые будут и в следующих сезонах. У чемпионов УПЛ будут специальные шевроны, которые будут на этом акцентировать. Если моя ситуация правдивая, начиная со следующего тура, Шахтер будет носить именно такие шевроны", – цитирует Гримма Football.ua.