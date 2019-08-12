Грімм прокоментував вчинок Шахтаря та Маріуполя, які зіграли матчі 3-го туру УПЛ у невідповідній формі

Очільник УПЛ Томас Грімм прокоментував інцидент у 3-му турі Прем'єр-ліги, а саме вихід Шахтаря та Маріуполя у формі з шевронами, що відрізняються від решти команд.

Нагадаємо, нещодавно УПЛ оголосила ім'я нового титульного спонсора та змінила логотип турніру. Тепер всі команди Прем'єр-ліги зобов'язані виходити на поле у формі з новим логотипом.

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Втім, Шахтар та Маріуполь вийшли на свої матчі зі старими логотипами. На сьогоднішній зустрічі з журналістами Грімма попросили прокоментувати ситуацію.

"Чи ця ситуація принципово відрізняється від ситуації з єдиним пулом? Не бачу особливої різниці. Більшість клубів прийняли пропозицію Favbet як нового партнера. Їм доведеться носити такі шеврони.

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Щодо Шахтаря. Протягом всього сезону, починаючи з наступного туру," гірники "будуть носити спеціальні шеврони чемпіонату, які будуть і в наступних сезонах. У чемпіонів УПЛ будуть спеціальні шеврони, які будуть на цьому наголошувати. Якщо моя ситуація правдива, починаючи з наступного туру, Шахтар носитиме саме такі шеврони", – цитує Грімма Football.ua.