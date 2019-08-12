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Грімм прокоментував вчинок Шахтаря та Маріуполя, які зіграли матчі 3-го туру УПЛ у невідповідній формі

12:51 554 Читать на русском
Грімм прокоментував вчинок Шахтаря та Маріуполя, які зіграли матчі 3-го туру УПЛ у невідповідній формі
Томас Грімм (справа) / фото із соцмереж

Очільник УПЛ Томас Грімм прокоментував інцидент у 3-му турі Прем'єр-ліги, а саме вихід Шахтаря та Маріуполя у формі з шевронами, що відрізняються від решти команд.

39’ Жерсон Родрігес
 
Жуніор Мораєс 21’
Марлос 64’
21’ Жуніор Мораєс
39’ Жерсон Родрігес
64’ Марлос

Нагадаємо, нещодавно УПЛ оголосила ім'я нового титульного спонсора та змінила логотип турніру. Тепер всі команди Прем'єр-ліги зобов'язані виходити на поле у формі з новим логотипом.

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Втім, Шахтар та Маріуполь вийшли на свої матчі зі старими логотипами. На сьогоднішній зустрічі з журналістами Грімма попросили прокоментувати ситуацію.

"Чи ця ситуація принципово відрізняється від ситуації з єдиним пулом? Не бачу особливої різниці. Більшість клубів прийняли пропозицію Favbet як нового партнера. Їм доведеться носити такі шеврони.

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Щодо Шахтаря. Протягом всього сезону, починаючи з наступного туру," гірники "будуть носити спеціальні шеврони чемпіонату, які будуть і в наступних сезонах. У чемпіонів УПЛ будуть спеціальні шеврони, які будуть на цьому наголошувати. Якщо моя ситуація правдива, починаючи з наступного туру, Шахтар носитиме саме такі шеврони", – цитує Грімма Football.ua.

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Теги
Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь УПЛ Томас Грімм Динамо - Шахтар
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