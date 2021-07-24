Зірка Астон Вілли Джек Гріліш, якого активно сватають в Манчестер Сіті, не впевнений щодо переїзду на Етіхад.

25-річний англієць сумнівається у доцільності трансферу в Сіті через ігровий час, який йому будуть надавати в команді, повідомляє talkSPORT з посиланням на слова експерта Алекса Крука.

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"Манчестер Сіті був впевнений, що зможе підписати його, заплативши 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Це великі гроші для Астон Вілли, але вони їй не дуже й потрібні. Можливо, його роль на Євро-2020, чи її відсутність, оскільки він був запасним, змусила переосмислити наміри сидіти на лавці запасних у Сіті", – заявив Крук.

Додамо, що в минулому сезоні Гріліш провів в АПЛ 26 матчів, у яких відзначився 6-ма голами та 12-ма асистами. Джек виступає за "левів" з 2014-го.

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