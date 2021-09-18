Грилиш летом перешел из Астон Виллы в Манчестер Сити за 100 миллионов фунтов. Из-за большой суммы трансфера от англичанина требуют феерии. Голепада пока нет, но Джек – лучший в чемпионате по нескольким важным показателям (вся статистика в расчете на 90 минут):

– передачи в чужую штрафную (4.2)

– рывки с мячом в чужой штрафной (5.2)

– передачи с продвижением (7.7)

– полученные передачи с продвижением (10.4).

Совокупность таких показателей делает Грилиша одним из острейших игроков АПЛ в этом сезоне. Он приносит Манчестер Сити очень много пользы даже без большого количества голов и результативных передач.

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