Гріліш влітку перейшов з Астон Вілли в Манчестер Сіті за 100 мільйонів фунтів. Через велику суму трансферу від англійця вимагають феєрії. Голепаду поки що немає, але Джек є найкращим у чемпіонаті за кількома важливими показниками (вся статистика в розрахунку на 90 хвилин):

– передачі в чужий штрафний майданчик (4.2);

– ривки з м'ячем у чужий штрафний (5.2);

– передачі з просуванням (7.7);

– отримані передачі з просуванням (10.4).

Сукупність таких показників робить Гріліша одним з найгостріших гравців АПЛ в цьому сезоні. Він приносить Манчестер Сіті дуже багато користі навіть без великої кількості голів і результативних передач.

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