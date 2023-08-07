Грилиш грубо оттолкнул Зинченко перед матчем Ман Сити с Арсеналом – видео реакции украинца
Хавбек Манчестер Сити Джек Грилиш неудачно пошутил над защитником Арсенала Александром Зинченко.
Украинский защитник "канониров" пропускал матч за Суперкубок Англии, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил еще в конце прошлого сезона. Однако, конечно, Александр Зинченко был на стадионе и поддерживал своих партнеров по команде.
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Когда игроки обоих клубов появлялись на поле, украинец остановился поздороваться с Эдерсоном, голкипером Манчестер Сити. Пока оба футболиста разговаривали, рядом проходил Джек Грилиш, который грубо оттолкнул Александра. Неудачную шутку бывшего партнера Зинченко не понял, и толкнул англичанина в ответ.
Напомним, что за 90 минут Арсенал и Манчестер Сити не определили победителя, сыграв вничью 1:1. "Канониры" в серии пенальти одолели команду Гвардиолы и завоевали Суперкубок Англии.
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