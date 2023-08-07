Украинский защитник "канониров" пропускал матч за Суперкубок Англии, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил еще в конце прошлого сезона. Однако, конечно, Александр Зинченко был на стадионе и поддерживал своих партнеров по команде.

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Когда игроки обоих клубов появлялись на поле, украинец остановился поздороваться с Эдерсоном, голкипером Манчестер Сити. Пока оба футболиста разговаривали, рядом проходил Джек Грилиш, который грубо оттолкнул Александра. Неудачную шутку бывшего партнера Зинченко не понял, и толкнул англичанина в ответ.

Напомним, что за 90 минут Арсенал и Манчестер Сити не определили победителя, сыграв вничью 1:1. "Канониры" в серии пенальти одолели команду Гвардиолы и завоевали Суперкубок Англии.

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