Український оборонець "канонірів" пропускав матч за Суперкубок Англії, оскільки продовжує відновлюватися після травми, яку отримав ще наприкінці минулого сезону. Однак, звичайно, Олександр Зінченко був на стадіоні й підтримував своїх партнерів по команді.

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Коли гравці обох клубів з'являлися на полі, українець зупинився привітатися з Едерсоном, голкіпером Манчестер Сіті. Поки обидва футболісти розмовляли, поряд проходив Джек Гріліш, який грубо відштовхнув Олександра. Невдалий жарт колишнього партнера Зінченко не зрозумів, і штовхнув англійця у відповідь.

Нагадаємо, що за 90 хвилин Арсенал та Манчестер Сіті не визначили переможця, зігравши внічию 1:1. "Каноніри" в серії пенальті здолали команду Гвардіоли і здобули Суперкубок Англії.

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