Гріліш грубо відштовхнув Зінченка перед матчем Ман Сіті з Арсеналом – відео реакції українця
Хавбек Манчестер Сіті Джек Гріліш невдало пожартував над захисником Арсенала Олександром Зінченком.
Український оборонець "канонірів" пропускав матч за Суперкубок Англії, оскільки продовжує відновлюватися після травми, яку отримав ще наприкінці минулого сезону. Однак, звичайно, Олександр Зінченко був на стадіоні й підтримував своїх партнерів по команді.
Барселона випрошує у Манчестер Сіті двох зірок – Гвардіола і ПСЖ намагаються завадити втілити план
Коли гравці обох клубів з'являлися на полі, українець зупинився привітатися з Едерсоном, голкіпером Манчестер Сіті. Поки обидва футболісти розмовляли, поряд проходив Джек Гріліш, який грубо відштовхнув Олександра. Невдалий жарт колишнього партнера Зінченко не зрозумів, і штовхнув англійця у відповідь.
Нагадаємо, що за 90 хвилин Арсенал та Манчестер Сіті не визначили переможця, зігравши внічию 1:1. "Каноніри" в серії пенальті здолали команду Гвардіоли і здобули Суперкубок Англії.
Арсенал виграв Суперкубок Англії в серії пенальті з Ман Сіті – порятунок на 90+11, Зінченко нажив серйозного конкурента