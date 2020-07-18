Григорий Суркис пообщался со Скрипником о возможном сотрудничестве после матча Динамо и Зари, – СМИ

Экс-президент ФФУ и бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис лично пообщался с наставником Зари Виктором Скрипником.

Григорий Суркис провел личную беседу с главным тренером Зари Виктором Скрипником после поединка против Динамо, утверждает meta-ratings.

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Отмечается, что беседа Суркиса-старшего с наставником луганчан вышла ознакомительно-конструктивной, с прицелом на дальнейшее возможное сотрудничество.

Напомним, Динамо обыграло Зарю (3:1) и поднялось на второе место турнирной таблицы – киевлянам осталось не потерять очки в матче с Колосом, чтобы оформить путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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