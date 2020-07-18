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Григорий Суркис пообщался со Скрипником о возможном сотрудничестве после матча Динамо и Зари, – СМИ

18 июля 17:47 - Читати українською
Григорий Суркис пообщался со Скрипником о возможном сотрудничестве после матча Динамо и Зари, – СМИ
Игорь и Григорий Суркисы / kiev.express

Экс-президент ФФУ и бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис лично пообщался с наставником Зари Виктором Скрипником.

13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков
 
Артём Громов 3’
3’ Артём Громов
13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков

Григорий Суркис провел личную беседу с главным тренером Зари Виктором Скрипником после поединка против Динамо, утверждает meta-ratings.

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Отмечается, что беседа Суркиса-старшего с наставником луганчан вышла ознакомительно-конструктивной, с прицелом на дальнейшее возможное сотрудничество.

Напомним, Динамо обыграло Зарю (3:1) и поднялось на второе место турнирной таблицы – киевлянам осталось не потерять очки в матче с Колосом, чтобы оформить путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Теги
Виктор Виктор Скрипник Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Григорий Суркис Динамо Киев - Заря
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