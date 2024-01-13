Одесский клуб продолжает работать над комплектацией состава перед стартом второй части сезона.

Словенский форвард Лука Шушняра не перейдет в Черноморец, сообщает "ТаТоТаке".

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26-летний нападающий, который был на просмотре в одесском клубе, накануне принял участие в спарринге против Петролула (1:0). По итогам матча Роман Григорчук забраковал игрока, который уже покинул расположение "моряков" в Турции.

По информации источника, в ближайшее время в лагерь Черноморца должны прибыть еще трое иностранцев. Среди них игроки как защитного, так и атакующего плана.

Напомним, Шушняр начинал в Аталанте, выступая за U-19. Успел поиграть за словенские Домжале, Ролтек, Зарицу, Целе, Муру, Копер, Табор, французский Шамбли Уаз, польскую Вислу (Плоцк) и хорватский Шибеник. Transfermarkt оценивает Луку в 150 тысяч евро.

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