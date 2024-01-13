Словенський форвард Лука Шушняра не перейде у Чорноморець, повідомляє "ТаТоТаке".

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26-річний нападник, який був на перегляді в одеському клубі, напередодні взяв участь у спарингу проти Петролула (1:0). За підсумками матчу Роман Григорчук забракував гравця, який вже покинув розташування "моряків" у Туреччині.

За інформацією джерела, найближчим часом до табору Чорноморця мають прибути ще троє іноземців. Серед них гравці як захисного, так і атакувального плану.

Нагадаємо, Шушняр починав в Аталанті, виступаючи за U-19. Встиг пограти за словенські Домжале, Ролтек, Заріцу, Целє, Муру, Копер, Табор, французький Шамблі Уаз, польську Віслу (Плоцьк) та хорватський Шибеник. Transfermarkt оцінює Луку в 150 тисяч євро.

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