Григорчук временно покинул Астану

Украинский наставник Астаны Роман Григорчук временно покинул свой пост.

"Я сегодня обратился к президенту клуба с просьбой временно отпустить меня из расположения клуба по обстоятельствам личного характера.

Данное решение было сложным для принятия, но мне помогло то, что в команде у меня есть помощник, которому я могу смело доверить выполнение обязанностей главного тренера на период моего отсутствия – Григорий Константинович Бабаян.

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Команда и игроки отлично с ним знакомы, и я верю, что до моего возвращения команда остается в надежных руках и не будет негативного влияния на рабочий процесс и результаты клуба. Также хотел бы выразить благодарность президенту клуба за то, что он понял мои мотивы и принял мою просьбу", – цитирует Григорчука официальный сайт Астаны.