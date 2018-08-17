toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЕВРОПЫ

Григорчук временно покинул Астану

15:54 116 Читати українською
Григорчук временно покинул Астану
Роман Григорчук / Соцсети

Украинский наставник Астаны Роман Григорчук временно покинул свой пост.

"Я сегодня обратился к президенту клуба с просьбой временно отпустить меня из расположения клуба по обстоятельствам личного характера.

Данное решение было сложным для принятия, но мне помогло то, что в команде у меня есть помощник, которому я могу смело доверить выполнение обязанностей главного тренера на период моего отсутствия – Григорий Константинович Бабаян.

Лига чемпионов, квалификация: Селтик вылетает от АЕКа, Астана Григорчука покидает турнир

Команда и игроки отлично с ним знакомы, и я верю, что до моего возвращения команда остается в надежных руках и не будет негативного влияния на рабочий процесс и результаты клуба. Также хотел бы выразить благодарность президенту клуба за то, что он понял мои мотивы и принял мою просьбу", – цитирует Григорчука официальный сайт Астаны.

Теги
Мир Астана Астана Роман Григорчук Роман Григорчук Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Де Брюйне выбыл на 3 месяца из-за травмы
    Англія — 14:33147 Де Брюйне выбыл на 3 месяца из-за травмы
1
час
:
40
мин
Арсенал-Киев
19:00
Черноморец
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук