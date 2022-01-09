"Нас влаштує будь-яке місце, але чим вище, то краще. Нас влаштує місце, яке дозволить залишитись у Прем'єр-лізі. Щодо гравців – у нас немає єдиного підходу до формування команди. Ми не маємо ні часу, ні особливих можливостей. Всі способи хороші, аби сформувати команду, яка здатна вирішувати поставлене завдання.

Чорноморець підписав контракти з вихованцем Динамо та досвідченим воротарем, – ЗМІ

Низка гравців із Динамо їде з нами на збори. Конкретні рішення озвучимо після них. Буде низка гравців на перегляді, вони будуть на першому зборі, щодо них буде ухвалено рішення після його закінчення. Є гравці, які підписали контракти, але про це пізніше оголосять", – зазначив Григорчук на прес-конференції.

Додамо, що Роман Йосипович очолив одеський клуб цієї зими. Наставнику доведеться рятувати команду від вильоту з УПЛ – "моряки" посідають 13 місце з 14 очками в активі.

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