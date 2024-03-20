Наставник Черноморца Роман Григорчук может перебраться в Полесье, сообщает Sport.ua.

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Переход 58-летнего специалиста в стан "полесских волков" планируется летом 2024 года. По информации источника, предварительный контакт с тренером "моряков" у житомирян уже состоялся.

Отмечается, что неудовлетворительная селекция, провальные результаты этой весной и неопределенность относительно будущего Черноморца ставят под вопрос перспективу дальнейшего пребывания Григорчука во главе одесской команды.

К слову, ранее Футбол 24 сообщал об интересе к Роману Иосифовичу со стороны Колоса.

Напомним, после 21-го тура Полесье, которое принял Сергей Шищенко, идет в турнирной таблице УПЛ на шестой строчке, набрав 33 очка. Черноморец с 23-мя баллами десятый.

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