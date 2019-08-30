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Григорчук прокомментировал выход Астаны в групповой этап Лиги Европы

10:55 54 Читати українською
Григорчук прокомментировал выход Астаны в групповой этап Лиги Европы
Роман Григорчук / Астана

Главный тренер Астаны Роман Григорчук поделился эмоциями от поражения в матче против БАТЭ 0:2 и от выхода в групповой этап Лиги Европы.

 

"БАТЭ – серьезная команда. Мы и в домашнем матче испытывали давление, так что могли это предвидеть. Но, честно сказать, здесь был и психологический момент. Все же команда в такой ситуации должна играть увереннее, наглее, быть с мячом, забыть о счете 3:0.

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Мы же играли с опаской, какие-то ходы выбирали примитивные. Если не контролируешь игру – будешь в обороне. Я впервые увидел, чтобы у нас у кого-то судороги сводили ноги. Обычно против нас все падают на 60-й минуте, а здесь – у нас.

Мы сейчас не будем думать о группе. Конечно, мы сыграли не так, как хотели, но мы решили вопрос и добились результата. Мы не разочарованы своей игрой. Неделю назад была картина такая же, когда мы играли с огромным преимуществом и могли забить три-четыре мяча", – цитирует Григорчука официальный сайт Астаны.

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Лига Европы Роман Григорчук Роман Григорчук Украинцы за рубежом БАТЭ - Астана Астана Астана
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