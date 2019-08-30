Григорчук прокоментував вихід Астани у груповий етап Ліги Європи

Головний тренер Астани Роман Григорчук поділився емоціями від поразки у матчі проти БАТЕ 0:2 та від виходу у груповий етап Ліги Європи.

"БАТЕ – серйозна команда. Ми і в домашньому матчі відчували тиск, так що могли це передбачити. Але, чесно сказати, тут був і психологічний момент. Все ж команда в такій ситуації має відігравати впевненіше, нахабніше, бути з м'ячем, забути про рахунок 3:0.

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Ми ж грали з побоюванням, якісь ходи обирали примітивні. Якщо не контролюєш гру - будеш в обороні. Я вперше побачив, щоб у нас в когось судоми зводили ноги. Зазвичай проти нас всі падають на 60-й хвилині, а тут – ми.

Ми зараз не будемо думати про групу. Звичайно, ми зіграли не так, як хотіли, але ми вирішили питання і досягли результату. Ми не розчаровані своєю грою. Тиждень тому була картина така ж, коли ми грали з величезною перевагою і могли забити три-чотири м'ячі", – цитує Григорчука офіційний сайт Астани.

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