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Ребров помог Ференцварошу установить историческое достижение в Лиге Европы

10:11 301 Читати українською
Ребров помог Ференцварошу установить историческое достижение в Лиге Европы
Сергей Ребров / фото ФК Ференцварош

Ференцварош под руководством Сергея Реброва переиграл Судувe по сумме двух матчей (4:2) и вышел в групповой этап Лиги Европы.

 

Сергей Ребров вывел венгерский Ференцварош в групповой этап Лиги Европы впервые за 15 лет.

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Последний раз венгры выступали в групповом этапе еврокубка еще в сезоне 2004/05 – тогда Ференцварош занял 4 место в группе Кубка УЕФА.

Отметим, что Сергей Ребров ранее стал первым тренером за 17 лет, который вывел киевское Динамо в плей-офф Лиги чемпионов. До этого "бело-синие" последний раз играли в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 1998/99.

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Лига Европы Украинцы за рубежом Сергей Ребров Сергей Ребров Ференцварош Ференцварош Ференцварош - Судува
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