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Григорчук прокомментировал поражение Астаны со счетом 0:5 в Лиге Европы

7 ноября 23:03 35 Читати українською
Григорчук прокомментировал поражение Астаны со счетом 0:5 в Лиге Европы
Роман Григорчук / фото: ФК Астана

Главный тренер Астаны Роман Григорчук прокомментировал второе подряд сокрушительное поражение в рамках Лиги Европы.

 
Майрон Боаду 29’
Фредрік Мідтше 52’
Усама Идриси 57’
Пантелис Хацидиакос 76’
Майрон Боаду 77’
29’ Майрон Боаду
52’ Фредрік Мідтше
57’ Усама Идриси
76’ Пантелис Хацидиакос
77’ Майрон Боаду

"Хуже всего при такой домашней атмосфере проигрывать 0:5 – это очень неприятно. Это нужно пережить. Подам ли в отставку после этого поражения от АЗ? Без комментариев.

Фиаско команды Григорчука в видеообзоре матча Астана – АЗ – 0:5

Я не могу сказать, что читаю прессу. Я уже понимаю, что происходит. Уже не раз такое было, я в этом плане спокоен. Я не могу сказать, что для меня это какая-то трагедия. Это нормально. Конечно, можно ухватиться за результаты в Лиге Европы, но все же нельзя забывать о позитиве, который мы получили в этом году.

Было ли желание, чтобы игра быстрее закончилась, как после первого матча? Нет, сегодня был другой поединок. У нас были моменты в первом тайме, то создавали, но это оказалось мало. Но минус сегодня в том, что после второго гола выглядело так, что игроки бросили играть.

Откуда мы знаем, какие у нас шансы в матче против Манчестер Юнайтед? Легче, чем сегодня точно не будет. У Манчестер Юнайтед игроки высокого класса. Мы знаем глобально, что нас ждут тяжелые игры. Можно было подумать, построить другую игру, обороняться. Но я не думаю, что это выход из положения. В любой ситуации команда должна играть в футбол и стараться навязывать сопернику свою игру, управлять ею. В первом тайме у нас были моменты, когда это получилось, но нужно было гол", – цитирует Григорчука официальный сайт Астаны.

Напомним, Астана под руководством Григорчука разгромно уступила АЗ (0:5), перед этим проиграв голландцам со счетом 6:0.

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