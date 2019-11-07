Григорчук прокомментировал поражение Астаны со счетом 0:5 в Лиге Европы

Главный тренер Астаны Роман Григорчук прокомментировал второе подряд сокрушительное поражение в рамках Лиги Европы.

"Хуже всего при такой домашней атмосфере проигрывать 0:5 – это очень неприятно. Это нужно пережить. Подам ли в отставку после этого поражения от АЗ? Без комментариев.

Фиаско команды Григорчука в видеообзоре матча Астана – АЗ – 0:5

Я не могу сказать, что читаю прессу. Я уже понимаю, что происходит. Уже не раз такое было, я в этом плане спокоен. Я не могу сказать, что для меня это какая-то трагедия. Это нормально. Конечно, можно ухватиться за результаты в Лиге Европы, но все же нельзя забывать о позитиве, который мы получили в этом году.

Было ли желание, чтобы игра быстрее закончилась, как после первого матча? Нет, сегодня был другой поединок. У нас были моменты в первом тайме, то создавали, но это оказалось мало. Но минус сегодня в том, что после второго гола выглядело так, что игроки бросили играть.

Откуда мы знаем, какие у нас шансы в матче против Манчестер Юнайтед? Легче, чем сегодня точно не будет. У Манчестер Юнайтед игроки высокого класса. Мы знаем глобально, что нас ждут тяжелые игры. Можно было подумать, построить другую игру, обороняться. Но я не думаю, что это выход из положения. В любой ситуации команда должна играть в футбол и стараться навязывать сопернику свою игру, управлять ею. В первом тайме у нас были моменты, когда это получилось, но нужно было гол", – цитирует Григорчука официальный сайт Астаны.

Напомним, Астана под руководством Григорчука разгромно уступила АЗ (0:5), перед этим проиграв голландцам со счетом 6:0.

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