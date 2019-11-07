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Григорчук прокоментував поразку Астани із рахунком 0:5 в Лізі Європи

23:01 469 Читать на русском
Григорчук прокоментував поразку Астани із рахунком 0:5 в Лізі Європи
Роман Григорчук / фото: ФК Астана

Головний тренер Астани Роман Григорчук прокоментував другу поспіль нищівну поразку в рамках Ліги Європи.

 
Майрон Боаду 29’
Фредрік Мідтше 52’
Усама Ідрісі 57’
Пантеліс Хацідіакос 76’
Майрон Боаду 77’
29’ Майрон Боаду
52’ Фредрік Мідтше
57’ Усама Ідрісі
76’ Пантеліс Хацідіакос
77’ Майрон Боаду

"Найгірше при такій домашній атмосфері програвати 0:5 – це дуже неприємно. Це потрібно пережити. Чи подам у відставку після цієї поразки від АЗ? Без коментарів.

Фіаско команди Григорчука у відеоогляді матчу Астана – АЗ – 0:5

Я не можу сказати, що читаю пресу. Я вже розумію, що відбувається. Уже не раз таке було, я в цьому плані спокійний. Я не можу сказати, що для мене це якась трагедія. Це нормальна річ. Звичайно, можна вхопитися за результати в Лізі Європи, але все-таки не можна забувати про позитив, який ми здобули в цьому році.

Чи було бажання, аби гра швидше завершилась, як після першого матчу? Ні, сьогодні був інший поєдинок. У нас були моменти в першому таймі, щось створювали, але це виявилося мало. Але мінус сьогодні в тому, що після другого гола виглядало так, що гравці кинули грати.

Звідки ми знаємо, які в нас шанси в матчі проти Манчестер Юнайтед? Легше, ніж сьогодні точно не буде. У Манчестер Юнайтед гравці високого класу. Ми знаємо глобально, що нас чекають важкі ігри. Можна було подумати, побудувати іншу гру, оборонятися. Але я не думаю, що це вихід із положення. У будь-якій ситуації команда повинна грати в футбол і намагатися нав'язувати супернику свою гру, керувати нею. У першому таймі у нас були моменти, коли це вийшло, але потрібен був гол", – цитує Григорчука офіційний сайт Астани.

Нагадаємо, Астана під керівництвом Григорчука розгромно поступилась АЗ (0:5), перед цим програвши нідерландцям із рахунком 6:0.

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Теги
Ліга Європи Астана - АЗ Астана Астана Роман Григорчук Роман Григорчук Українці за кордоном
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