Григорчук прокоментував поразку Астани із рахунком 0:5 в Лізі Європи

Головний тренер Астани Роман Григорчук прокоментував другу поспіль нищівну поразку в рамках Ліги Європи.

"Найгірше при такій домашній атмосфері програвати 0:5 – це дуже неприємно. Це потрібно пережити. Чи подам у відставку після цієї поразки від АЗ? Без коментарів.

Фіаско команди Григорчука у відеоогляді матчу Астана – АЗ – 0:5

Я не можу сказати, що читаю пресу. Я вже розумію, що відбувається. Уже не раз таке було, я в цьому плані спокійний. Я не можу сказати, що для мене це якась трагедія. Це нормальна річ. Звичайно, можна вхопитися за результати в Лізі Європи, але все-таки не можна забувати про позитив, який ми здобули в цьому році.

Чи було бажання, аби гра швидше завершилась, як після першого матчу? Ні, сьогодні був інший поєдинок. У нас були моменти в першому таймі, щось створювали, але це виявилося мало. Але мінус сьогодні в тому, що після другого гола виглядало так, що гравці кинули грати.

Звідки ми знаємо, які в нас шанси в матчі проти Манчестер Юнайтед? Легше, ніж сьогодні точно не буде. У Манчестер Юнайтед гравці високого класу. Ми знаємо глобально, що нас чекають важкі ігри. Можна було подумати, побудувати іншу гру, оборонятися. Але я не думаю, що це вихід із положення. У будь-якій ситуації команда повинна грати в футбол і намагатися нав'язувати супернику свою гру, керувати нею. У першому таймі у нас були моменти, коли це вийшло, але потрібен був гол", – цитує Григорчука офіційний сайт Астани.

Нагадаємо, Астана під керівництвом Григорчука розгромно поступилась АЗ (0:5), перед цим програвши нідерландцям із рахунком 6:0.

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