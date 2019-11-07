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Фиаско команды Григорчука в видеообзоре матча Астана – АЗ – 0:5

20:50 39 Читати українською
Фиаско команды Григорчука в видеообзоре матча Астана – АЗ – 0:5
Астана – АЗ – 0:5 – видео голов и обзор матча

Астана на своем поле уступила АЗ в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

 
Майрон Боаду 29’
Фредрік Мідтше 52’
Усама Идриси 57’
Пантелис Хацидиакос 76’
Майрон Боаду 77’
29’ Майрон Боаду
52’ Фредрік Мідтше
57’ Усама Идриси
76’ Пантелис Хацидиакос
77’ Майрон Боаду

Первый тайм отчетного матча команда Романа Григорчук завершила, пропустив лишь один гол. Однако после перерыва игроки АЗ еще четыре раза заставляли голкипера казахов доставать мяч из сетки ворот.

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Астана продолжает находиться на дне таблицы с нулем очков. АЗ набрал 8 пунктов и обошел МЮ, который сегодня сыграет с Партизаном.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Теги
Лига Европы Украинцы за рубежом Видеоновости АЗ АЗ Астана Астана Роман Григорчук Роман Григорчук Астана - АЗ
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