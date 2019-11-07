Фиаско команды Григорчука в видеообзоре матча Астана – АЗ – 0:5

Астана на своем поле уступила АЗ в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Первый тайм отчетного матча команда Романа Григорчук завершила, пропустив лишь один гол. Однако после перерыва игроки АЗ еще четыре раза заставляли голкипера казахов доставать мяч из сетки ворот.

Украинцы в Лиге Европы: Астана Григорчука снова потерпела разгром

Астана продолжает находиться на дне таблицы с нулем очков. АЗ набрал 8 пунктов и обошел МЮ, который сегодня сыграет с Партизаном.