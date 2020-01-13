Григорчук попрощался с Астаной и назвал самый памятный матч во главе казахской команды

Уже бывший наставник Астаны Роман Григорчук обратился со словами благодарности к казахскому клубу.

"Это футбольная жизнь, и мы должны смотреть только вперед. Я хотел бы поблагодарить весь клуб, тренерский штаб, футболистов, с кем мы прошли хороший совместный отрезок пути вместе с Астаной.

Григорчук официально покинул Астану

Прежде всего, я хотел бы всем пожелать здоровья, и, конечно, больших достижений в футболе. Также хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые создавали эту прекрасную атмосферу на наших домашних матчах. Конечно, я буду следить дальше Астаной, желать побед, и уверен, что клуб продолжит ставить только самые высокие цели.

Если выделить одну игру, то я бы поставил во главу угла матч против БАТЭ. Это была очень важная для нас игра за попадание в группу Лиги Европы, и эта игра нам действительно удалась, если говорить о качестве футбола", – цитирует Григорчука пресс-служба Астаны.

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