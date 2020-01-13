toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Григорчук попрощался с Астаной и назвал самый памятный матч во главе казахской команды

13 января 15:08 213 Читати українською
Григорчук попрощался с Астаной и назвал самый памятный матч во главе казахской команды
Роман Григорчук / фото: Астана

Уже бывший наставник Астаны Роман Григорчук обратился со словами благодарности к казахскому клубу.

"Это футбольная жизнь, и мы должны смотреть только вперед. Я хотел бы поблагодарить весь клуб, тренерский штаб, футболистов, с кем мы прошли хороший совместный отрезок пути вместе с Астаной.

Григорчук официально покинул Астану

Прежде всего, я хотел бы всем пожелать здоровья, и, конечно, больших достижений в футболе. Также хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые создавали эту прекрасную атмосферу на наших домашних матчах. Конечно, я буду следить дальше Астаной, желать побед, и уверен, что клуб продолжит ставить только самые высокие цели.

Если выделить одну игру, то я бы поставил во главу угла матч против БАТЭ. Это была очень важная для нас игра за попадание в группу Лиги Европы, и эта игра нам действительно удалась, если говорить о качестве футбола", – цитирует Григорчука пресс-служба Астаны.

У пошуках одеського Чілаверта: екс-голкіпер збірної України забивав голи, став чемпіоном Австрії і міг перейти у Лідс

blog_ava
Коломойский назвал причину "смерти" Днепра
17 января
2619
Теги
Мир Роман Григорчук Роман Григорчук Астана Астана
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
58
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук