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Григорчук попрощався з Астаною і назвав найпам'ятніший матч на чолі казахської команди

15:08 768 Читать на русском
Григорчук попрощався з Астаною і назвав найпам'ятніший матч на чолі казахської команди
Роман Григорчук / фото: Астана

Вже колишній наставник Астани Роман Григорчук звернувся зі словами подяки до казахського клубу.

"Це футбольне життя, і ми повинні дивитися тільки вперед. Я хотів би подякувати всьому клубу, тренерському штабу, футболістам, з ким ми пройшли хороший спільний відрізок шляху разом з Астаною.

Григорчук офіційно покинув Астану

Передусім, я хотів би всім побажати здоров'я, і, ​​звичайно, великих досягнень у футболі. Також хотів би подякувати всім уболівальникам, які створювали цю прекрасну атмосферу на наших домашніх матчах. Звичайно, я буду стежити далі за Астаною, бажати перемог, і впевнений, що клуб продовжить ставити тільки найвищі цілі.

Якщо виділити одну гру, то я б поставив на чільне місце матч проти БАТЕ. Це була дуже важлива для нас гра за потрапляння в групу Ліги Європи, і ця гра нам дійсно вдалася, якщо говорити про якість футболу", – цитує Григорчука прес-служба Астани.

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