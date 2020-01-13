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Григорчук официально покинул Астану

13 января 13:47 600 Читати українською
Григорчук официально покинул Астану
Роман Григорчук / фото: Астана

Украинский тренер Роман Григорчук больше не возглавляет казахскую Астану.

"Клуб благодарит Романа Иосифовича и его тренерский штаб за проделанную работу и желает ему успешного продолжения тренерской карьеры", – говорится в сообщении пресс-службы Астаны.

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Также клуб покинули ассистенты тренера Михаил Савка, Анатолий Коротая и тренер вратарей Андрей Глущенко.

Напомним, Григорчук возглавил Астану в середине сезона 2018 года. В прошлом сезоне специалист вместе с командой выиграл Суперкубок Казахстана, Премьер-лигу и вывел команду в группу Лиги Европы.

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