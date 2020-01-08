Григорчук: От предложений Динамо не отказываются

Главный тренер Астаны Роман Григорчук признался, что если бы киевское Динамо сделало ему предложение, то он, скорее всего, принял бы его.

"Я не знаю, имею ли я право говорить о Суркисах. Это великие люди, но я не знаю об их планах, я с ними не разговаривал. Динамо – это огромный бренд. Как мы можем просто так сидеть и о чем-то говорить? Если будет предложение, то от таких предложений не отказываются. Вряд ли найдется хотя бы один украинский тренер, который бы отказался от такого.

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Я понимаю, как сейчас трудно Динамо, какое давление переживают в киевском клубе. Это команда, которая должна всегда выигрывать и добиваться результата. Я им этого и желаю. Я понимаю работающих в Динамо людей, они переживают. Эта команда обречена побеждать.

Я не тренировал топ-клубы, но, думаю, я готов к этой работе, уверен в этом на 100%. Для подобной работы, а не конкретно в Динамо. То, что я вижу в Динамо – потенциал большой. Вижу тот путь, которым идет Динамо – поднятие молодых украинских футболистов на более высокий уровень. Вижу этот путь перспективным, но не думаю, что можно добиваться высоких результатов только за счет молодых игроков. Должно быть усиление квалифицированными футболистами.

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Любая топ-команда должна иметь двух качественных нападающих. Я бы не считал топ-клубом команду без двух высококлассных форвардов. В разговоре с президентом, который не готов купить таких игроков, я бы сказал, что мы не сможем добиваться результата", – сказал Григорчук в эфире шоу ТаТоТаке.

Напомним, в прошлом году Григорчук вместе с Астаной стал чемпионом Казахстана и принял участие в групповом раунде Лиги Европы.

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