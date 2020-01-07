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Динамо поборется за Зайца с клубом Серии А

7 января 08:00 1305 Читати українською
Динамо поборется за Зайца с клубом Серии А
Миха Зайц / Sportx

Словенский хавбек Фенербахче Миха Зайц близок к уходу из стамбульского клуба.

25-летний игрок сборной Словении никак не может завоевать стабильное место в основе турецкого гранда, поэтому готов сменить клубную прописку, информирует Sportx. Фенербахче также не прочь продать футболиста, за которого в начале 2019 выложил 6 млн евро.

Динамо снова интересуется Зайцом, – журналист

Недавно турецкий журналист Экрем Конур сообщил о возобновлении интереса к Зайцу со стороны киевского Динамо. Но главным претендентом на словенца является итальянская Брешия. "Ласточки" готовы выложить за него 5 млн евро. Также на игрока претендует российский Зенит.

Напомним, Зайц уже имеет опыт выступлений в Серии А – в сезонах 2016/17 и 2018/19 он играл в элитном итальянском дивизионе за Эмполи.

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