Григорчук: Від пропозицій Динамо не відмовляються

Головний тренер Астани Роман Григорчук зізнався, що якби київське Динамо зробило йому пропозицію, то він, скоріш за все, прийняв би її.

"Я не знаю, чи маю я право говорити про Суркісів. Це великі люди, але я не знаю про їхні плани, я з ними не розмовляв. Динамо – це величезний бренд. Як ми можемо просто так сидіти і про щось розмовляти? Якщо буде пропозиція, то від таких пропозицій не відмовляються. Навряд чи знайдеться хоча б один український тренер, який би відмовився від такого.

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Я розумію, як зараз важко Динамо, який тиск переживають у київському клубі. Це команда, яка повинна завжди вигравати і добиватися результату. Я їм цього і бажаю. Я розумію причетних до Динамо людей, що вони переживають. Ця команда приречена перемагати.

Я не тренував топ-клуби, але, думаю, я готовий до цієї роботи, впевнений в цьому на 100%. Для подібної роботи, а не конкретно в Динамо. Те, що я бачу в Динамо – потенціал є великий. Бачу той шлях, яким йде Динамо – підняття молодих українських футболістів на більш високий рівень. Бачу цей шлях перспективним, але не думаю, що можна досягати високих результатів тільки завдяки молодим гравцям. Повинно бути підсилення кваліфікованими футболістами.

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Будь-яка топ-команда повинна мати двох якісних нападників. Я б не вважав топ-клубом команду без двох висококласних форвардів. У розмові з президентом, який не готовий купити таких гравців, я б сказав, що ми не зможемо добиватися результату", – сказав Григорчук в ефірі шоу ТаТоТаке.

Нагадаємо, у минулому році Григорчук разом з Астаною став чемпіоном Казахстану і взяв участь у груповому раунді Ліги Європи.

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