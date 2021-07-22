Лига конференций, 2-й квалификационный раунд, первые матчи

Астана – Арис – 2:0

Голы: Томасов, 25, 71

Удаление: Шимунович, 76 (Астана, вторая желтая карточка)

РФШ – Академия Пушкаша – 3:0

Голы: Лемаич, 8, 25 (пенальти), Фризенбихлер, 18

Виктория Пльзень – Динамо-Брест – 2:1

Голы: Шульц, 22, Каша, 33 – Шестюк, 79

Динамо Батуми – БАТЭ – 0:1

Гол: Сигневич, 83

Рига – Шкендия – 2:0

Голы: Уэсли, 13, Вакулко, 52

КуПС – Ворскла – 2:2 – видео голов и обзор матча

При равной игре с Арисом Астана сумела одержать уверенную победу. Астана забила по мячу в каждом из таймов. Героем "желто-синих" стал Марин Томасов. Хорватский ветеран открыл счет на 25-й минуте. А на 71-й удвоил преимущество казахского гранда и обеспечил себе и партнерам по команде путешествие в Грецию в хорошем настроении.

В Юрмале латвийский РФШ шокировал крепкого венгерского середняка. Академия Пушкаша без Артема Фаворова (просидел весь матч в запасе) неожиданно пропустила трижды в стартовые 25 минут усилиями серба Лемаича (дубль) и австрийца Фризенбихлера. Оправиться от шока "студенты" так и не смогли, поставив под сомнение дальнейшее участие в турнире.

Не смогло зацепиться за положительный результат на выезде и брестское Динамо. В старте "бело-синих" вышли украинцы Шаповал и Беленький, но основания радоваться получили фанаты соперника. Виктория Пльзень до 33-й минуты уже обеспечила уверенную преимущество благодаря голам Шульца и Каши. Белорусы в ответ забили лишь раз – под занавес матча отличился юный Шестюк, сменивший Шаповала.

Зато триумфовал другой представитель "Голубоглазой" – БАТЭ. Борисовцы переиграли "динамовцев" Батуми по количеству моментов, но мяч упорно не шел в ворота. Лишь на 83-й Николай Сигневич сумел воспользоваться своим шансом и принес БАТЭ важную выездную победу. За хозяев весь матч отыграл экс-одессит Азацкий, в составе гостей на 72-й минуте вышел воспитанник Металлурга З Юсов.

Еще один латвийский успех случился в Риге. Одноименный клуб без лишних проблем разобрался со Шкендией. В кругу героев оказался и экс-хавбек Днепра Юрий Вакулко. Украинец забил второй мяч на старте второй половины. А в первом тайме забил бразилец Уэсли. Обоим голеадорам ассистировал финн Микаэль Сойсало.

Лига конференций: Ворскла упустила победу над КуПС за секунду до финального свистка