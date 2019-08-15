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Григорчук назвал главные цели Астаны в матче Лиги Европы против Валлетты

18:03 65 Читати українською
Григорчук назвал главные цели Астаны в матче Лиги Европы против Валлетты
Роман Григорчук / Фото ФК Астаны

Главный тренер казахстанцев поделился ожиданиями перед гостевым матчем с Валлеттой.

 

"В домашнем противостоянии мы были нацелены на очень хорошую игру и были уверены, что добьемся победы и по ходу матча эта уверенность только усиливалась. Что касается результата, то мы забили пять мячей, но сейчас мы об этом не думаем. Хотим показать хорошую игру, исправить ошибки, которые допускали и быть сильнее, чем раньше.

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Сейчас мы не думаем о групповом этапе ЛЕ, мы должны быть сконцентрированными только на завтрашней игре. Нам важно абстрагироваться от результата первого матча, выйти и показать свой футбол", – рассказал Григорчук в комментарии Footboom.

Напомним, дома Астана разбила мальтийскую команду со счетом 5:1.

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Роман Григорчук Роман Григорчук Украинцы за рубежом Валлетта - Астана Астана Астана Лига Европы
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