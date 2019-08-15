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Григорчук назвав головні цілі Астани у матчі-відповіді Ліги Європи проти Валлетти

18:03 504 Читать на русском
Григорчук назвав головні цілі Астани у матчі-відповіді Ліги Європи проти Валлетти
Роман Григорчук / Фото ФК Астани

Головний тренер казахстанців поділився очікуваннями перед гостьовим матчем з Валлеттою.

 

"У домашньому протистоянні ми були націлені на дуже хорошу гру і були впевнені, що доб'ємося перемоги і по ходу матчу ця впевненість тільки посилювалася. Що стосується результату, то ми забили п'ять м'ячів, але зараз ми про це не думаємо. Хочемо показати хорошу гру, виправити помилки, які допускали і бути сильнішою командою, ніж раніше.

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Зараз ми не думаємо про груповий етап ЛЄ, ми повинні бути сконцентрованими тільки на завтрашній грі. Нам важливо абстрагуватися від результату першого матчу, вийти і показати свій футбол", – розповів Григорчук в коментарі Footboom.

Нагадаємо, вдома Астана розбила мальтійську команду з рахунком 5:1.

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Роман Григорчук Роман Григорчук Українці за кордоном Валлетта - Астана Астана Астана Ліга Європи
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