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Григорчук доволен действиями игроков Астаны в матче против Манчестер Юнайтед

13:28 76 Читати українською
Григорчук доволен действиями игроков Астаны в матче против Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед – Астана / Фото AP

Украинский тренер Астаны Роман Григорчук прокомментировал минимальное поражение своих подопечных в первом матче группового этапа Лиги Европы против МЮ (0:1).

73’ Мейсон Гринвуд
 
73’ Мейсон Гринвуд

"После таких поединков в раздевалке нет необходимости что-то особенное говорить, потому что я видел, что не было отчаяния или разочарования, все понимали с кем мы играли и сыграли на максимуме.

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Футболисты выполнили огромный объем работы. Необходимо убрать весь негатив, связанный с поражением и оставить только положительные воспоминания. Понятно, что есть моменты, над которыми нам нужно работать, но они есть всегда. Думаю, что вот такой позитивный настрой мы должны сохранить и двигаться дальше", – цитирует Григорчука официальный сайт Астаны.

Напомним, в параллельном поединке группы L Партизан расписал мировую с АЗ (2:2).

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Украинцы за рубежом Лига Европы Астана Астана Роман Григорчук Роман Григорчук Манчестер Юнайтед - Астана Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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