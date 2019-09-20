Лига Европы: Григорчук едва не остановил МЮ, Рома разбила Башакшехир, Боруссия М опозорилась против Вольфсберга

Состоялись матчи стартового тура Лиги Европы 2019/20 в группах J, K, L.

Лига Европы 2019/20, групповой этап

Группа J

Боруссия М – Вольфсберг – 0:4

Голы: Вайсман, 13, Ляйтгеб, 31, 68, Ритцмаер, 41

Рома – Башакшехир – 4:0

Голы: Жуниор, 42 (аг), Джеко, 58, Дзаньоло, 71, Клюйверт, 90+3

Группа K

Вулверхэмптон – Брага – 0:1

Гол: Орта, 71

Слован Б – Бешикташ – 4:2

Голы: Спорар, 14, 58, Любичич, 90+3, Моха, 90+4 – Льяич, 29 (пен.), Божиков, 45+1 (аг)

Группа L

Манчестер Юнайтед – Астана – 1:0

Голы: Гринвуд, 73

Партизан – АЗ Алкмаар – 2:2

Голы: Натхо, 42 (пен.), 61 – Стенгс, 13, Боаду, 67

Удаление: Свенссон, 27 (АЗ)

Матчи группы J закончились одинаковыми разгромами одной из команд, и если домашний успех "волков" Паулу Фонсеки можно было предугадать, то провал менхенгладбахской Боруссии в игре против скромного Вольфсберга явно стал шоком для немецких фанатов. Австрийцы уже в первом тайме отгрузили три гола в ворота "жеребцов", а во втором подопечные Марко Розе получили контрольный в голову – 0:4.

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Вулверхэмптон продолжает страдать от напряженного графика – после разгрома от Челси в АПЛ "волки" проиграли и Браге. Единственный гол в активе Рикарду Орты, который воспользовался провалом в обороне английской команды. Братиславский Слован и Бешикташ устроили настоящие американские горки, в которых успешнее оказался представитель чемпионата Словакии. Один из мячей хозяев забил экс-игрок донецкого Олимпика – Моха.

Роман Григорчук со своей Астаной почти отобрал очки у грозного Манчестер Юнайтед, который играл дома. Команда украинского специалиста долго удерживала свои ворота "сухими", однако в полурезервном составе "красных дьяволов" нашелся свой герой – 17-летний Мейсон Гринвуд накрутил нескольких соперников и "прошил" голкипера казахов Ненада Эрича – скромная победа манкунианцев 1:0. В параллельной встрече группы L зрители увидели гораздо больше голов – Партизан и АЗ расписали зрелищную ничью 2:2. Голландцам пришлось провести большую часть времени в меньшинстве после красной карточки Йонаса Свенссона за фол последней надежды.

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