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Сульшер: Манчестер Юнайтед сам для себя создал проблемы в матче с Астаной

10:30 19 Читати українською
Сульшер: Манчестер Юнайтед сам для себя создал проблемы в матче с Астаной
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над Астаной (1:0) в 1 туре группового этапа Лиги Европы.

73’ Мейсон Гринвуд
 
73’ Мейсон Гринвуд

"Мы сами создали сложности для себя. В подобных матчах хочется добиться уверенности в победе в первые 20 минут, а потом просто наслаждаться.

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Вы могли видеть, что некоторым нашим футболистам нужно игровое время, но приятно, что мы добыли три очка.

Уверен, что Гринвуд счастлив своему голу. Думаю, что у наших молодых игроков была отличная возможность. Мы бы не включили их в состав, если бы они не были готовы. Некоторые из них не будут играть против Вест Хэма, но будут играть в Кубке лиги против Рочдейла.

В первые четыре или пять недель в календаре всего лишь одна игра в неделю, так что нет возможности использовать всех", – цитирует Сульшера ВВС Sport.

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Лига Европы Астана Астана Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Астана Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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