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Григорчук задоволений діями гравців Астани у матчі проти Манчестер Юнайтед

13:28 457 Читать на русском
Григорчук задоволений діями гравців Астани у матчі проти Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед – Астана / Фото AP

Український тренер Астани Роман Григорчук прокоментував мінімальну поразку своїх підопічних у першому матчі групового етапу Ліги Європи проти МЮ (0:1).

73’ Мейсон Грінвуд
 
73’ Мейсон Грінвуд

"Після таких поєдинків у роздягальні немає необхідності щось особливе говорити, тому що я бачив, що не було розпачу або розчарування, всі розуміли з ким ми грали і що зіграли на максимумі.

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Футболісти виконали величезний обсяг роботи. Необхідно прибрати весь негатив, пов'язаний з поразкою, і залишити лише позитивні спогади. Зрозуміло, що є моменти, над якими нам потрібно працювати, але вони є завжди. Думаю, що ось такий позитивний настрій ми повинні зберегти і рухатися далі", – цитує Григорчука офіційний сайт Астани.

Нагадаємо, в паралельному поєдинку групи L Партизан розписав мирову з АЗ (2:2).

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Українці за кордоном Ліга Європи Астана Астана Роман Григорчук Роман Григорчук Манчестер Юнайтед - Астана Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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