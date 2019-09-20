Григорчук задоволений діями гравців Астани у матчі проти Манчестер Юнайтед

Український тренер Астани Роман Григорчук прокоментував мінімальну поразку своїх підопічних у першому матчі групового етапу Ліги Європи проти МЮ (0:1).

"Після таких поєдинків у роздягальні немає необхідності щось особливе говорити, тому що я бачив, що не було розпачу або розчарування, всі розуміли з ким ми грали і що зіграли на максимумі.

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Футболісти виконали величезний обсяг роботи. Необхідно прибрати весь негатив, пов'язаний з поразкою, і залишити лише позитивні спогади. Зрозуміло, що є моменти, над якими нам потрібно працювати, але вони є завжди. Думаю, що ось такий позитивний настрій ми повинні зберегти і рухатися далі", – цитує Григорчука офіційний сайт Астани.

Нагадаємо, в паралельному поєдинку групи L Партизан розписав мирову з АЗ (2:2).

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