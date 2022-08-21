"Цього літа наш селекційний департамент зробив більше, ніж можна було очікувати у такій ситуації на трансферному ринку. Особливо важко було залучати якісних легіонерів. Але ще деяка кількість футболістів нам необхідна для повної комплектації, і в час, що залишився до закриття трансферного вікна, ми їх повинні вибрати та підписати. У цих стислих часових умовах ми зупинимося на тих, хто викликатиме менше сумнівів.

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Чемпіонат буде дуже непередбачуваним, дуже складно поки що судити про стан практично будь-якої команди УПЛ. Тільки після того, як ми побачимо колективи на полі, можна буде сказати, хто і наскільки сильний. Я думаю, що у турнірі немає явного фаворита, можна лише визначити групу команд, які боротимуться за верхні місця у таблиці.

У команді два легіонери з далекого закордоння, албанський нападник Реальдо Філі та канадський захисник Манджрекар Джеймс. Ми їм вдячні за вибір на користь Одеси у цей час. Для них створені максимально сприятливі умови та вся команда намагається полегшити їм адаптацію. Це класні професіонали, які добре і швидко вливаються в колектив та ігрову модель", – розповів Григорчук у коментарі Tribuna.

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