Григорчук дав оцінку підсиленню Чорноморця перед стартом сезону
Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук розповів, що думає про підсилення одеської команди та озвучив свої очікування від початку сезону.
"Цього літа наш селекційний департамент зробив більше, ніж можна було очікувати у такій ситуації на трансферному ринку. Особливо важко було залучати якісних легіонерів. Але ще деяка кількість футболістів нам необхідна для повної комплектації, і в час, що залишився до закриття трансферного вікна, ми їх повинні вибрати та підписати. У цих стислих часових умовах ми зупинимося на тих, хто викликатиме менше сумнівів.
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Чемпіонат буде дуже непередбачуваним, дуже складно поки що судити про стан практично будь-якої команди УПЛ. Тільки після того, як ми побачимо колективи на полі, можна буде сказати, хто і наскільки сильний. Я думаю, що у турнірі немає явного фаворита, можна лише визначити групу команд, які боротимуться за верхні місця у таблиці.
У команді два легіонери з далекого закордоння, албанський нападник Реальдо Філі та канадський захисник Манджрекар Джеймс. Ми їм вдячні за вибір на користь Одеси у цей час. Для них створені максимально сприятливі умови та вся команда намагається полегшити їм адаптацію. Це класні професіонали, які добре і швидко вливаються в колектив та ігрову модель", – розповів Григорчук у коментарі Tribuna.
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