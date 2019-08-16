Григорчук – о следующем сопернике Астаны в Лиге Европы: БАТЭ многого достиг на европейской арене

Украинский наставник Астаны Роман Григорчук прокомментировал победу над Валлеттой и поделился ожиданиями от игры против БАТЭ.

"Мы достигли хорошего результата при хорошей игре. В психологическом плане нам это было очень важно перед следующим раундом. Теперь мы должны немного порадоваться, проанализировать, подкорректировать необходимые вещи и подойти к игре с очень детальным изучением соперника.

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БАТЭ – это уже бренд в футболе, они многого достигли на европейской арене. У них очень грамотно подобранный состав, очень опытный тренер. Итак, нас ждут очень серьезные матчи, и мы должны быть наилучшим образом готовы к этому противостоянию", – цитирует Григорчука официальный сайт Астаны.

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Напомним, Астана под руководством украинского специалиста Романа Григорчука победила Валлетту в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. В плей-офф казахстанская команда встретится с БАТЭ.