Григорчук – про наступного суперника Астани у Лізі Європи: БАТЕ багато чого досягнув на європейській арені

Український наставник Астани Роман Григорчук прокоментував перемогу над Валлеттою та поділився очікуваннями від гри проти БАТЕ.

"Ми досягли хорошого результату за хорошої гри. У психологічному плані нам це було дуже важливо перед наступним раундом. Тепер ми повинні трохи порадіти, проаналізувати, підкоригувати необхідні речі і підійти до гри з дуже детальним вивченням суперника.

Ліга Європи: стали відомі усі пари раунду плей-офф

БАТЕ – це вже бренд в футболі, вони багато чого досягли на європейській арені. У них дуже грамотно підібраний склад, дуже досвідчений тренер. Отже, на нас чекають дуже серйозні матчі, і ми повинні бути найкращим чином готові до цього протистояння", – цитує Григорчука офіційний сайт Астани.

Кваліфікація Ліги Європи: "хет-трик" Дебелка вивів Ригу в плей-офф, Григорчук знову тріумфував, Зоря дізналася суперника

Нагадаємо, Астана під керівництвом українського фахівця Романа Григорчука здолала Валлетту у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. У плей-офф казахстанська команда зустрінеться з БАТЕ.