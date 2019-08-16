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Григорчук – про наступного суперника Астани у Лізі Європи: БАТЕ багато чого досягнув на європейській арені

09:16 37 Читать на русском
Григорчук – про наступного суперника Астани у Лізі Європи: БАТЕ багато чого досягнув на європейській арені
Роман Григорчук / Астана

Український наставник Астани Роман Григорчук прокоментував перемогу над Валлеттою та поділився очікуваннями від гри проти БАТЕ.

 

"Ми досягли хорошого результату за хорошої гри. У психологічному плані нам це було дуже важливо перед наступним раундом. Тепер ми повинні трохи порадіти, проаналізувати, підкоригувати необхідні речі і підійти до гри з дуже детальним вивченням суперника.

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БАТЕ – це вже бренд в футболі, вони багато чого досягли на європейській арені. У них дуже грамотно підібраний склад, дуже досвідчений тренер. Отже, на нас чекають дуже серйозні матчі, і ми повинні бути найкращим чином готові до цього протистояння", – цитує Григорчука офіційний сайт Астани.

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Нагадаємо, Астана під керівництвом українського фахівця Романа Григорчука здолала Валлетту у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. У плей-офф казахстанська команда зустрінеться з БАТЕ.

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Теги
Українці за кордоном Валлетта - Астана БАТЕ БАТЕ Валлетта Валлетта Астана Астана Ліга Європи Роман Григорчук Роман Григорчук
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