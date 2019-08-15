Квалификация Лиги Европы: нетипичный "хет-трик" Дебелко неожиданно вывел Ригу в финал плей-офф, Спартак прошел Тун

В четверг играют ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Лига Европы, 3-й квалификационный раунд, ответные матчи

ХИК – Рига – 2:2 (первый поединок – 1:1)

Голы: П. Форселл, 5, Дебелко, 69 (автогол) – Дебелко, 62, 80

Нереализованный пенальти: Рафинья, 5 (ХИК)

Динамо Тбилиси – Фейеноорд – 1:1 (0:4)

Голы: Шенгелия, 52 – Боттегин, 57

Спартак Москва – Тун – 2:1 (3:2)

Голы: Понсе, 52, Шюррле, 58 – Гларнер, 7

БАТЭ – Сараево – 0:0 (2:1)

Шахтер Солигорск – Торино – 1:1 (0:5)

Голы: Януш, 90+1 (пенальти) – Дзадза, 80

Бней-Йегуда – Нефтчи – 2:1 (2:2)

Голы: Ян, 15, Тамби, 66 – Махмудов, 90+3 (пенальти)

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Чемпион Латвии неожиданно сумел добиться нужного результата в Хельсинки. Рига пропустила первой на старте поединка, но во втором тайме украинец Роман Дебелко забил финнам дважды и помог балтийцам выйти в следующий этап квалификации.Не помешал этому даже забитый мяч экс-форварда Карпат в собственные ворота. Из-за большего количества голов на выезде дальше идут рижане.

Тбилисское Динамо, за которое большую часть матча сыграл украинец Михаил Шишка, удержало домашнюю ничью с Фейенордом. На гол грузина Левана Шенгелии роттердамцы ответили точным ударом Боттегина после подачи углового. Эта ничья, однако, ничего не значит – в первом матче Фейе разгромил "динамовцев" со счетом 4:0.

Надежды на итоговый успех были у швейцарского Туна. Штефан Гларнер забил Спартаку классным ударом в девятку уже на 7-й минуте поединка, но на старте второго тайма москвичи забили дважды. Сначала Эсекиель Понсе хорошо сыграл на добивании, а затем чемпион мира-2014 Андре Шюррле замкнул прострел Мирзова с левого фланга.

Два представителя Беларуси свели свои матчи к ничьим. Однако, если БАТЭ "нулей" дома хватило для того, чтобы пройти Сараево, то солигорский Шахтер без украинцев (Прийма и Татарков не попали в заявку), хотя и вырвал ничью с Торино на последних минутах, но не имел шансов еще после выездных 0:5.

Воспитанник киевского Динамо Кирилл Петров отыграл весь матч за бакинский Нефтчи, но не помог азербайджанскому гранда одолеть Бней-Иегуду. Израильтяне повели 2:0 на 66-й минуте после голов Яна и Тамби, а Махмудов сократил отрыв в счете с пенальти слишком поздно, чтобы гости могли надеяться хотя бы на овертайм.

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