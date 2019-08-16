Лига Европы: стали известны все пары плей-офф

Определились все пары плей-офф после матчей 3 квалификационного этапа Лиги Европы.
УЕФА на своем официальном сайте опубликовал все пары плей-офф Лиги Европы. Поединки состоятся 22 и 29 августа.
Квалификация Лиги Европы: "хет-трик" Дебелко вывел Ригу в плей-офф, Григорчук вновь триумфовал, Заря узнала соперника
Путь чемпионов:
Судува – Ференцварош
Копенгаген – Рига
Селтик – АИК
Арарат – Дюделанж
Лудогорец – Марибор
Линфилд – Карабах
Слован Братислава – ПАОК
Астана – БАТЭ
Основний шлях:
Торино – Вулверхэмптон
Легия – Рейнджерс
Стяуа – Витория
ПСВ – Аполлон Лимасол
АЕК – Трабзонспор
Фейеноорд – Хапоель Беер-Шева
Гент – Риека
Эспаньол – Заря
Партизан – Мольде
Брага – Спартак
Мальме – Бней-Иегуда
Страсбург – Айнтрахт
АЗ – Антверпен
АЗ – Мариуполь, Лига Европы: закономерный вылет приазовцев и главная беда украинских команд в еврокубках