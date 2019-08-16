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Лига Европы: стали известны все пары плей-офф

00:40 89 Читати українською
Лига Европы: стали известны все пары плей-офф
Люцерн – Эспаньол / ФК Эспаньол

Определились все пары плей-офф после матчей 3 квалификационного этапа Лиги Европы.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал все пары плей-офф Лиги Европы. Поединки состоятся 22 и 29 августа.

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Путь чемпионов:

Судува – Ференцварош
Копенгаген – Рига
Селтик – АИК
Арарат – Дюделанж

Лудогорец – Марибор
Линфилд – Карабах
Слован Братислава – ПАОК
Астана – БАТЭ

Основний шлях:

Торино – Вулверхэмптон
Легия – Рейнджерс

Стяуа – Витория
ПСВ – Аполлон Лимасол

АЕК – Трабзонспор
Фейеноорд – Хапоель Беер-Шева
Гент – Риека
Эспаньол – Заря

Партизан – Мольде
Брага – Спартак
Мальме – Бней-Иегуда
Страсбург – Айнтрахт
АЗ – Антверпен

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15 августа
1998
Теги
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