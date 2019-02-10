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Грицук не сыграет в весенней части УПЛ – срок восстановления футболиста неизвестный

17:49 18 Читати українською
Грицук не сыграет в весенней части УПЛ – срок восстановления футболиста неизвестный
Василий Грицук / Фото: соцсети

Хавбек Александрии Василий Грицук не скоро сможет помочь команде на футбольном поле.

Наставник Александрии Владимир Шаран рассказал кадровую ситуации в команде. По его словам, хавбек Василий Грицук не скоро вернется на футбольное поле.

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"Грицук не сможет помочь в весенней части УПЛ. У него воспаление ахилла, это серьезная травма, он сейчас находится в Сербии. Когда присоединится к команде, я даже не знаю.

Протасов, Пашаев и Цуриков работают индивидуально. Нужно еще несколько дней и они будут в общей группе", – сказал Шаран в эфире Футбол NEWS.

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Василий Грицук Василий Грицук Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран
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