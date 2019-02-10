Грицук не зіграє у весняній частині УПЛ – термін відновлення футболіста невідомий

Англія — 18:24 2256
-
Манчестер Сіті – Челсі: Агуеро забив неймовірний гол після асисту Зінченка
-
Манчестер Сіті – Челсі: онлайн-трансляція матчу із Зінченком у стартовому складіАнглія — 17:52 1846
-
Зозуля в грі з Мальоркою намагається повернути Альбасете на перше місце – пряма відеотрансляція матчуІспанія — 16:51 1877
-
Динамівець забив бомба-гол в Угорщині – неймовірний підйом, захоплення ЗМІ і очікування зустрічі з Ребровим і КоУкраїна — 15:49 3413
-
Карпати близькі до підписання француза Йода, – журналістУкраїна — 15:12 1128
Всі новини