Грицук не зіграє у весняній частині УПЛ – термін відновлення футболіста невідомий

Хавбек Олександрії Василь Грицук нескоро зможе допомогти команді на футбольному полі.

Наставник Олександрії Володимир Шаран розповів кадрову ситуації в команді. За його словами, хавбек Василь Грицук нескоро повернеться на футбольне поле.

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"Грицук не зможе нам допомогти у весняній частині УПЛ. У нього запалення ахілла, це серйозна травма, він зараз перебуває в Сербії. Коли приєднається до команди, я навіть не знаю.

Протасов, Пашаєв і Цуріков працюють індивідуально. Потрібно ще кілька днів і вони будуть в загальній групі", – сказав Шаран в ефірі Футбол NEWS.

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