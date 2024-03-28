После поражения от Грузии в серии пенальти греческая Федерация футбола решила не продлевать контракт с главным тренером национальной сборной Густаво Пойетом. Как информирует радио Sport FM 946, ожидается, что уругвайский специалист покинет Грецию в четверг, 28 марта.

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В то же время Роб Пейдж сохранит свою должность главного тренера Уэльса, несмотря на то, что национальная команда не сумела пробиться на Евро-2024 – "драконы" уступили дома Польше в серии пенальти. "Роб – наш тренер. Его контракт рассчитан до конца чемпионата мира 2026 года, и мы продолжим работать с ним", – заявил президент Футбольной ассоциации Уэльса Стив Уильямс.

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